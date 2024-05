Osimhen-Lukaku, il confronto statistico in Serie A è (praticamente) identico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si sostituisce un centravanti da 76 gol in 132 presenze? Beh, magari con uno da 69 in 128 gare di A. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive del possibile arrivo al Napoli dell'attaccante belga, che potrebbe finire nell'affare che porterebbe al Chelsea Victor Osimhen nella prossima stagione calcistica.

"Non stiamo dando i numeri, semplicemente è il confronto tra ciò che ha fatto Victor Osimhen in quattro stagioni con la maglia del Napoli e Romelu Lukaku in quattro campionati di Serie A tra Inter e Roma. L’ipotesi al momento è più che altro una suggestione e nulla più" si legge sulla rosea, che evidenzia come Lukaku abbia segnato solo 7 reti in meno di Osimhen, con 4 presenze in meno del nigeriano".