Osimhen, messaggio di disgelo al club. E col Real vuol partire dal 1'

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola si è soffermato anche sul ritorno in campo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dopo quasi due mesi di assenza è subentrato nella sfida vinta a Bergamo dal Napoli, trascinato da Kvaratskhelia e Elmas. Un ritorno che fa certamente contento anche Walter Mazzarri, che mercoledì prossimo potrebbe schierarlo da titolare contro il Real Madrid dopo la mezz’ora abbondante giocata al Gewiss Stadium. Osimhen dopo la gara di Bergamo ha anche postato una foto con la maglia azzurra, aggiungendo in didascalia: “Questa è la mentalità”.

Un chiaro messaggio che sa di prova di disgelo con il club. Del rinnovo di contratto non c’è ancora traccia ma Osimhen è pronto a farla da protagonista al Bernabeu, dove giocherà per la prima volta in carriera. Fra gli azzurri a segnare a Madrid è stato solo Insigne, dunque Victor vorrà fare di tutto per segnare ai blancos. Il nigeriano non è ancora al meglio della condizione, ma contro il Real potrebbe anche rischiare e prendersi una maglia da titolare.