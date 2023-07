Osimhen non partirà subito col Napoli per Dimaro: svelato il motivo

Mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro con tanti assenti

Mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro con tanti assenti ancora in vacanza a causa degli impegni con le Nazionali avuti fino al 20 giugno circa. Nel gruppo in partenza per la Val Di Sole ci saranno molti giovani. Intorno al 18 e 19 luglio è previsto l’arrivo a Dimaro Folgarida di Osimhen e compagni, cioè di tutti i Nazionali che possono godere di qualche giorno di riposo in più. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.