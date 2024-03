Osimhen, pioggia di 5 dai quotidiani: "Sempre in fuorigioco! E che gol che si divora..."

Chi si attendeva un grande Victor Osimhen contro il Barcellona è rimasto deluso.

Chi si attendeva un grande Victor Osimhen contro il Barcellona è rimasto deluso. Nel 3-1 con cui i blaugrana hanno battuto il Napoli, il nigeriano è risultato essere tra i peggiori, da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Pronto-via e si divora una colossale occasione che avrebbe potuto cambiare la storia: brutto segno. Nei primi 20' va 4 volte in fuorigioco". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Gioca in mezzo all’esperto Araujo e al diciassettenne deb Cubarsì, contro una linea alta, sempre sul filo di un fuorigioco che diventa trappola sistematica. Però lotta e i primi segnali sono i suoi, anche al tiro. E nella fase clou, in una delle danze forsennate in area, s’era pure conquistato il rigore proprio per fallo di Cubarsì: negato, che rimpianto".

Tuttosport motiva così il suo 5: "Costantemente in fuorigioco, non riesce a connettersi praticamente mai all'incontro". Pure il Corriere della Sera non lo salva: "Finisce tre volte in fuorigioco nei primi 21 minuti, quattro in tutto il primo tempo. Partita anonima". Il centravanti soffre molto la marcatura dei difensori avversari, TuttoNapoli gli assegna un altro 5: "Si fa trovare molte volte in posizione di offside, anche perchè i suggerimenti arrivano leggermente in ritardo. Viene atterrato in area e ci sarebbe un rigore, clamorosamente ignorato. Troppo poco da lui, con Araujo che vince nettamente lo scontro diretto". Infine è da 5 pure per TMW: "Si mangia un gol già fatto in apertura, ma per sua fortuna era in fuorigioco. Araujo e Cubarsi lo annullano, anche se al 50' su di lui c'era molto probabilmente un calcio di rigore. Insieme a Kvara è per distacco il campione partenopeo che meno risponde presente nella gara più importante dell'anno".

