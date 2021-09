Osimhen principe del gol: vuole altri gol europei

Osimhen principe del gol. Ampio spazio dedicato al grande momento del nigeriano sull'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea la grande voglia del centravanti di confermarsi anche in Europa League dopo la doppietta nel match d'esordio sul campo del Leicester.

"Ecco perché gli azzurri hanno in testa una sola cosa: vincere. In campionato, ma pure in Europa League. Ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domani allo stadio Maradona. Si lavora sodo nel centro tecnico e in campo si vede. L’attacco brilla, certo, i gol di Osimhen (andato in rete anche contro il Cagliari per la terza partita di fila in campionato) fanno rumore. Tanto che permettono al nigeriano di essere il giocatore che ha segnato di più in Europa nel mese di settembre insieme con Benzema , Haaland e Nkuku"