Osimhen punta su uno stadio amico per ritrovarsi: ecco il suo score al Ferraris

Victor Osimhen ritrova uno stadio amico oggi contro la Sampdoria e vorrà con esso ritrovare anche il gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Ecco allora che tocca al capocannoniere, a quel Victor Osimhen che si ritrova per la prima volta a giocare a inizio gennaio in Italia, visto che nei due anni precedenti aveva subito brutti infortuni. Oggi sta bene, una prestazione in ombra - con l’Inter - ci può stare, ma il Napoli ha bisogno dei suoi gol per ritrovare in fretta vittorie e autostima. E quello di Marassi è uno stadio amico per il centravanti nigeriano che ci ha giocato due volte segnando tre gol e trascinando la propria squadra alla vittoria".