Osimhen, quanti guai in nazionale: lesioni, Covid e un infortunio al braccio

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando Victor Osimhen va in nazionale, c'è sempre un problema dietro l'angolo. Lo storico lo fa oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Victor è al Napoli dal 2020 e più volte i viaggi in Nazionale hanno determinato dei problemi: dall’infortunio al braccio che lo fermò per circa cinque mesi durante la prima stagione al Covid fino all’ultimo caso a fine marzo. Osimhen rientrò con una lesione all’adduttore sinistro che gli fece saltare quattro partite, soprattutto la sfida d’andata contro il Milan ai quarti di Champions League".