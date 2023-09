Osimhen rivuole lo scettro: da ottobre non perdeva la testa della classifica marcatori

Osimhen è sempre rimasto in testa alla classifica marcatori della Serie A, guardando gli avversari dall'alto al basso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il re del gol cede lo scettro dopo quasi un anno. Dal 29 ottobre 2022, Osimhen è sempre rimasto in testa alla classifica marcatori della Serie A, guardando gli avversari dall'alto al basso. In questo inizio di campionato, invece, è lui a inseguire i più proficui Lautaro e Giroud che hanno all'attivo rispettivamente 5 e 4 reti. Osi è fermo a 3, ma la sfida contro il Grifone è un'ottima occasione per rifarsi.

Lui che ci ha abituato al vizio del gol, come scrive il Corriere dello Sport, è comunque il simbolo del centravanti. Il suo istinto è micidiale, così come lo era quello del Napoli che, secondo le statistiche, si è abbassato rispetto alla scorsa stagione... Ma i conti si fanno alla fine.