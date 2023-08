Osimhen-Rrahmani, infortuni non gravi: possono farcela per l'ultima amichevole

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione relativa agli ultimi infortuni

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione relativa agli ultimi infortuni: "Osimhen ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Il tema infortuni ormai genera psicosi ma in casa Napoli hanno potuto tirare un sospiro di sollievo sia per Osimhen che Rrahmani, quest’ultimo ha rimediato una botta al polpaccio. Per entrambi basteranno pochi giorni di stop, potrebbero farcela anche a recuperare in vista dell’amichevole di venerdì contro l’Apollon Limassol, che avrà anche tanti tifosi al seguito".