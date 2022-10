Osimhen scalpita: straordinari in allenamento per uno spezzone a Cremona

"Il vero jolly che gli azzurri si preparano a calare sul tavolo della scudetto è però Victor Osimhen, assente dal 7 settembre per un infortunio muscolare"

"Il vero jolly che gli azzurri si preparano a calare sul tavolo della scudetto è però Victor Osimhen, assente dal 7 settembre per un infortunio muscolare". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "L’attaccante nigeriano si è infatti allenato senza intoppi durante la trasferta internazionale dei suoi compagni e ha fatto gli straordinari pure ieri mattina, da solo a Castel Volturno. Il numero 9 freme per tornare in gruppo e il suo esilio forzato sta per finire, con Spalletti che gli ha già dato a distanza il bentornato dall’Olanda.

«Abbiamo bisogno del nostro bomber, anche se Raspadori e Simeone stanno facendo benissimo. La concorrenza sarà un valore aggiunto». Osimhen spera di rendersi utile almeno part time a Cremona e poi di riprendersi un posto al sole nel Napoli. C’è bisogno anche di lui per allungare la striscia d’oro di 7 vittorie".