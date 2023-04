Osimhen troppo isolato col Milan: in un dato è stato il peggiore in campo

Victor Osimhen è stato costretto a vivere una serata in solitudine contro il Milan, almeno fino quando Spalletti non gli ha affiancato Raspadori

Victor Osimhen è stato costretto a vivere una serata in solitudine contro il Milan, almeno fino quando Spalletti non gli ha affiancato Raspadori: il nigeriano ha toccato soltanto 24 palloni ed è stato l’azzurro che ha fatto registrare il minor numero. Per oggi l’allenatore ha deciso una giornata di riposo, in modo da smaltire le tossine e ritrovarsi all’Allianz Stadium nelle migliori condizioni. A riportarlo è Tuttosport.