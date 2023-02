Osimhen, un gol impossibile: la percentuale di possibilità di segnare da lì è da non credere

Sapete da quell'angolazione, e con gli avversari addosso, quant'erano le probabilità di far gol che aveva Victor Osimhen di segnare il suo fantastico gol?

Sapete da quell'angolazione, e con gli avversari addosso, quant'erano le probabilità di far gol che aveva Victor Osimhen di segnare il suo fantastico gol contro il Sassuolo? Lo scrive il Corriere dello Sport: “Non bisogna essere scienziati né padroni di un’intelligenza naturale o artificiale particolarmente evoluta per comprendere che lo 0,018% di possibilità sia poco più di niente, e quel frammento di speranza, quell’oncia di fiducia è apparsa al Mapei come un microscopio, impercettibile cenno d’ottimismo da parte di Victor Osimhen per dimostrare che le vie del Signore, e pure a volte quelle dei gol, sono infinite”.