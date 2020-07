Osimhen, un maxi-investimento da 100 milioni: tutte le cifre dell'affare

Osimhen, un maxi-investimento da 100 milioni per l'attacco. Titola così l'edizione odierna de 'Il Mattino', che prova a ricostruire le cifre dell'accordo tra Napoli e Lille per portare in azzurro l'attaccante nigeriano classe '98.

"Accordo con il Lille a 60 milioni (più bonus), in definizione in questi giorni quello per l'ingaggio di Osimhen che dovrebbe essere di 3.5 milioni più bonus (4 milioni), un'intesa per 5 anni per una cifra complessiva di 40 milioni lordi e sulle commissioni. L'attaccante nigeriano è in cima alla lista di preferenze di Gattuso per la prossima stagione".