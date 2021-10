Osimhen, valutazione alle stelle: vale più di 100 mln

Contro il Torino ha impattato il pallone a 2,52 metri di altezza: Victor Osimhen è, in questo momento, il calciatore più determinante in Serie A. Un centravanti potente e veloce, in grado di mettere in mostra al contempo buone qualità tecniche e uno straordinario fiuto per il gol. Victor è il tesoro del Napoli, un gioiello che, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, può essere valutato anche più di 100 milioni: legato agli azzurri da un lungo contratto (fino al 2025), l'ex Lille rappresenta il presente e soprattutto il futuro del club.