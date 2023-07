Osimhen vola a Parigi: il motivo del suo viaggio e una scelta 'insolita'

Victor Osimhen era a Capodichino ieri. Arriva e ovviamente non passa inosservato, fa il check-in e tutti i controlli ben assistito, molto fast track

Victor Osimhen era a Capodichino ieri. Arriva e ovviamente non passa inosservato, fa il check-in e tutti i controlli ben assistito, molto fast track, e alle 12.20 entra nella saletta vip dell’Air France per poi imbarcarsi a bordo del volo AF01179 diretto a Parigi, a Charles de Gaulle, decollato alle 12.40. Indizi di mercato? No, secondo il Corriere dello Sport, che ricorda: "Osimhen, comunque, a Parigi è davvero di casa, la adora: ci va spesso, spessissimo, con la sua compagna Stefanie e con gli amici a trovare altri amici e a godersi l’atmosfera. Questa volta, però, è partito da solo. E neanche con un aereo privato e riservato".