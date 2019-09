Ospite d'eccellenza stasera al San Paolo, ci sarà il campione azzurro Krol

Ospite d'eccezione stasera al San Paolo per il match tra Napoli e Cagliari. Sarà presente a Fuorigrotta, infatti, l'ex campione azzurro Rudy Krol. Come riporta l'edizione odierna de il Mattino, infatti, domani alle 14 il sindaco de Magistris riceverà Krol a palazzo San Giacomo "per celebrare il legame tra l'ex calciatore del Napoli e la città".