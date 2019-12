Ospite d'eccezione per Udinese-Napoli, alla Dacia Arena ci sarà Edy Reja

Alle 18 il fischio d'inizio di Udinese-Napoli, con gli azzurri chiamati a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi. Come riporta l'edizione di oggi de Tuttosport, ad assistere al match della Dacia Arena ci sarà anche l'ex tecnico del Napoli Edy Reja, che dovrebbe presenziare anche al San Paolo contro il Genk in occasione del tributo per Marek Hamsik.