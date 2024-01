Ostigard e Zanoli out nel derby? Repubblica: "Sanno di avere giorni contati, non si può contare su di loro"

Problemi su problemi per il Napoli in vista del derby contro la Salernitana. Oltre agli assenti c'è qualche calciatore che si sente già fuori dal progetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi su problemi per il Napoli in vista del derby contro la Salernitana. Oltre agli assenti c'è qualche calciatore che si sente già fuori dal progetto.

Come Zanoli e Ostigard, che "sono convinti di avere i giorni contati e quindi non si può contare su di loro" come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Dunque panchina cortissima per il Napoli con i forfait già certi di Meret, Natan, Olivera, Mazzocchi, Anguissa e Osimhen.