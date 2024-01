Ostigard promosso dai quotidiani: "Provvidenziale! Sicuri non serva ora che si è tornati a tre?"

Con una partita catenacciara, la squadra di Walter Mazzarri ha strappato un punto che ha soddisfatto e non poco l'allenatore dei partenopei.

Il Napoli allo stadio Olimpico di Roma ha strappato uno 0-0 contro la Lazio. Con una partita catenacciara, la squadra di Walter Mazzarri ha strappato un punto che ha soddisfatto e non poco l'allenatore dei partenopei. Fra i migliori in campo degli azzurri c'è Leo Ostigard, difensore norvegese che potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime ore. Per La Gazzetta dello Sport merita 6,5 in pagella: "Uomo mercato, ma intanto torna titolare e non sbaglia nulla. Salva anche su Castellanos, ma forse inutilmente. Sicuri che al Napoli non serva, specie ora che dietro si torna a tre?".

Stesso voto sulle pagelle di Tuttosport: "Provvidenziale nel ripulire l'area, salvifico quando a ridosso della linea di porta cancella il tap-in avversario". Per Il Corriere dello Sport il centrale del Napoli merita la sufficienza: "Leggendario (si fa per dire) perché salva lui sul tacco di Castellanos, unico tiro verso la porta. Quattro respinte".

LE PAGELLE

Gazzetta dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6,5 Corriere dello Sport: 6 Corriere della Sera: 6