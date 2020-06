Pace fatta squadra-ADL: possibile premio per la Coppa ed uno in caso di qualificazione Champions

Pace fatta tra la squadra ed Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della Coppa Italia. Lo afferma l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come i momenti di tensione vissuti dopo l’ammutinamento post-Salisburgo siano ormai lontani.

Il calciatori riceveranno a breve lo stipendio di marzo, in attesa del pagamento degli altri tre (non sono stati infatti stabiliti tagli) e per loro potrebbe esserci un premio per la vittoria della Coppa Italia ed uno in caso di qualificazione alla prossima Champions Legue.