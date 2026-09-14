Pagelle Allegri, giornali divisi: "Riscatto e indovina i cambi, ma idee confuse e manca gioco"
TuttoNapoli.net
Voti almeno da 6 in pagella ma giudizi differenti sui quotidiani oggi in edicola per l'allenatore del Napoli, Max Allegri, dopo la vittoria di ieri in campionato contro il Bologna al Maradona.
Voto 6,5 per il Corriere dello Sport
"Voleva e doveva vincere e così è stato. Indovina i cambi, soprattutto Favasuli alto, ma raccoglie troppo poco in fase offensiva per l’endemica imprecisione della squadra".
Voto 6 per La Gazzetta dello Sport
"Chiede tempo ma ne ha poco. Vittoria pesante che dovrebbe alleggerire la squadra. La volontà c'è, il gioco no e le idee sono confuse".
Voto 6,5 per Tuttonapoli
"C’era tanta pressione, il primo tempo non è il massimo. Pesca dalla panchina il jolly Favasuli. Ora bisogna crescere".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Prossima partita
20 set 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com