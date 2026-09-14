Pagelle Allegri, giornali divisi: "Riscatto e indovina i cambi, ma idee confuse e manca gioco"

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Voti almeno da 6 in pagella ma giudizi differenti sui quotidiani oggi in edicola per l'allenatore del Napoli, Max Allegri, dopo la vittoria di ieri in campionato contro il Bologna al Maradona.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport

"Voleva e doveva vincere e così è stato. Indovina i cambi, soprattutto Favasuli alto, ma raccoglie troppo poco in fase offensiva per l’endemica imprecisione della squadra".

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

"Chiede tempo ma ne ha poco. Vittoria pesante che dovrebbe alleggerire la squadra. La volontà c'è, il gioco no e le idee sono confuse".

Voto 6,5 per Tuttonapoli

"C’era tanta pressione, il primo tempo non è il massimo. Pesca dalla panchina il jolly Favasuli. Ora bisogna crescere".