Pagelle negative per Raspadori: non ha ancora la condizione migliore, mai pericoloso

Rientro non facile dal primo minuto per Giacomo Raspadori in quel di Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rientro non facile dal primo minuto per Giacomo Raspadori in quel di Lecce. L'attaccante Napoli, che deve ancora recuperare la forma migliore, ha spesso sbattuto sul muro eretto da Baschirotto e Umtiti senza lasciare il segno. "Il campo sembra troppo grande - è l’analisi della Gazzetta dello Sport -. Un po’ che lui non ha ancora recuperato la condizione, un po’ la squadra lontana". Questo il commento del Corriere dello Sport: "Sbaglia le scelte (30’ pt, il campo tutto per Kvara) e però non si tira indietro: ma non dev’essere la serata giusta, perché non ne indovina". "Torna titolare dopo 150 giorni e lo fa con il compito di non far rimpiangere Osimhen - scrive TMW -. La prestazione dell'ex Sassuolo, però, non è particolarmente propositiva. Qualche appoggio sbagliato e pericolosità pressoché nulla".