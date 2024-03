Palle inattive determinanti con l'Atalanta: ha subito quasi metà dei suoi gol da fermo

Il Napoli dovrà tornare a far male anche su palla inattiva se vuole risollevare la propria classifica e fare una striscia importante di risultati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli dovrà tornare a far male anche su palla inattiva se vuole risollevare la propria classifica e fare una striscia importante di risultati. E quale migliore occasione della gara odierna contro l'Atalanta che ha numeri molto negativi in questo aspetto del gioco: la squadra di Gasperini è sia la squadra che ha segnato meno gol in percentuale su calcio piazzato (24% - 12/51) sia quella che ha subito il maggior numero di reti in % su calcio da fermo (41% - 13/32).