Pari giusto, Gazzetta: il Napoli rimane enigmatico e non trova la massima continuità

Il Napoli colleziona il primo pareggio stagionale con lo 0-0 rimediato contro il Como. Un punto da giudicare in maniera positiva? Sì, per La Gazzetta delloS Sport, anche se non del tutto: "Partenza, cadute, rinascita, frenata. II Napoli della prima porzione di stagione resta enigmatico, non trova la linea della continuità, in qualsiasi competizione. Aveva sempre vinto in casa in questa annata, il Como aveva sempre perso qui nella sua storia in A.

Ma il pareggio è un verdetto onesto, anche se gli ospiti si fanno apprezzare e hanno l'occasione per svoltare il match quando Morata si fa parare un rigore da Milinkovic. Però nella ripresa il Como non è pericoloso e non approfitta di una Napoli sbiadito in certi singoli, ma che sa tenere lontano i rivali dalla sua porta"