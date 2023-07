Parte la nuova stagione: lunedì la maglia Scudetto e raduno il 12 a Castel Volturno

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Comincia il conto alla rovescia per il Napoli per la nuova stagione e cresce la curiosità per la presentazione della nuova maglia. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Lunedì prossimo sulla nave da crociera Msc World Europa, che sarà attraccata al molo Beverello del porto di Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis presenterà la nuova maglia azzurra, con tanto di scudetto e come main sponsor proprio la Msc di Gianluigi Aponte, grande imprenditore di origini sorrentine, Poi il raduno a Castel Volturno il 12, per le visite mediche, e poi dal 14 in Trentino a Dimaro-Folgarida, casa del Napoli da oltre un decennio".