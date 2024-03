Passaggio di consegne a San Siro: incrocio dopo le delusioni di Champions

"Passaggio di consegne. Inzaghi ricarica le pile Scudetto".

"Passaggio di consegne. Inzaghi ricarica le pile Scudetto". Così scrive il Corriere della Sera su Inter-Napoli con le due squadre che devono ritrovare in fretta le energie nervose, prima ancora che fisiche, per ripartire, qui e adesso dopo le delusioni in Champions League contro Atletico Madrid e Barcellona.

Come sottolinea il quotidiano, la strada dei nerazzurri è in discesa, considerato il rendimento monstre in campionato e questo facilita il lavoro di Simone Inzaghi, che chiede ai suoi subito una grande risposta per superare la delusione che solo un'eliminazione ai rigori dopo un vantaggio di due gol, può portare con sé. Il tecnico farà un turnover ragionato, dovuto alle fatiche del Metropolitano. Pavard dovrebbe rifiatare, Sanchez insidia Thuram, Frattesi è fresco, Buchanan non partirà titolare. Negli ospiti Osimhen va in panchina.