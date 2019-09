Passione Champions: biglietti per Genk esauriti in poche ore nonostante il prezzo altissimo

I biglietti per la trasferta Champions contro il Genk sono andati esauriti in pochissime ore. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Nonostante i 65 euro fissati dal club belga, i tifosi del Napoli - pur irritandosi sui social - non si sono spaventati e hanno polverizzato i mille tagliandi a propria disposizione per la gara del 2 ottobre. Allo stadio Luminus Arena ci sarà il tutto esaurito, 20mila spettatori per la seconda della fase a gironi della Champions. Con una fetta d'azzurro pronta a sostenere la squadra come sempre.