Pastori, pizza, dolci e gelati: tutti pazzi per la Contemania

Fonte: di Salvatore Caiazza - Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I pastori già ci sono. Ora sono pronti gelati, i caffè, i dolci e le pizze. In città è scoppiata già la Contemania. I napoletani sono in fibrillazione. Non vedono l’ora di abbracciare il futuro allenatore del Napoli. È pronta un’accoglienza da star. Nonostante il passato bianconero, il tecnico salentino è entrato da subito nel cuore del popolo partenopeo. Ancora deve dimostrare le sue qualità e già la gente crede in lui. È un fiducia al buio. Senza precedenti. L’ex ct della Nazionale può essere fiero di tutto ciò ma sa bene che poi dovrà ripagare la piazza con i fatti. Non è abituato a prendersi i complimenti senza il lavoro che poi porta agli obiettivi. Ma i napoletani sono fatti così. Prendere o lasciare. Si accorgerà che cosa vorrà dire essere l’allenatore del Napoli. Massimo rispetto per i suoi trascorsi ma in riva al Golfo sarà tutto all’ennesima potenza. Ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Il “vota Antonio” cittadino è stato insistente. Si fosse candidato a sindaco avrebbe vinto a mani basse. Ilsuo nome ha messo d’accordo tutti. Un altro allenatore al suo posto non avrebbe avuto lo stesso appeal. Se ne è accorto il presidente De Laurentiis. Che è stato quasi costretto ad affidare la sua creatura a Conte. E bene ha fatto. Con il leccese è andato sul sicuro. Certo, le partite bisogna sempre giocarle ma il passato parla per Conte.

L’ATTESA. È tutto pronto in casa Napoli per l’ufficialità del nuovo tecnico. Giusto qualche giorno, e il patron lancerà il suo tweet con tanto di foto insieme a Conte. I due si incontreranno negli uffici della Filmauro a Roma per la firma sul contratto.Poi lapresentazione e di nuovo tutti in vacanza. Iritiri saranno presi d’assalto. Sia in Trentino che in Abruzzo ci saranno grandi presenze. Non c’era voglia quest’estate di seguire gli allenamenti precampionato ma lascelta di Conte ha cambiatole carte in tavola.C’è stato un boom di prenotazione in Val di Sole e a Casteldi Sangro. Attrae il salentino. Verrà sostenuto ogni giornoal campo di Carciato e a al Patini. Lavorerà con il calore di quella che diventerà la sua gente. E quando esordirà al Maradona si renderà conto di aver fatto bene a scegliere il Napoli. A Milano si può vincere così come a Torino, ma farlo a Napoli è tutta un’altra storia. La conquista dello scudetto a maggio 2023 ha fatto la storia. La città ha insegnato al mondo intero come si festeggia un titolo. Che è bello ovunque, ma qui di più. Conte, dunque, avrà dalla sua un popolo che lo sosterrà sin dal primo giorno che metterà piede a Castel Volturno. Sarà osannato e portato in trionfo prima ancora di dimostrare il suo valore. È un’arma a doppio taglio ma il diretto interessato sa come ripagare tutta questa fiducia. È sempre stato un professionista della ricostruzione. Quando arrivò alla Juventus c’era da risalire la china dopo due anni disastrosi. Stesso discorso al Chelsea. All’Inter è andata un po’ meglio. Ora c’è il Napoli nel suo presente e futuro. Tre anni di contratto che prevedono degli step. Prima stagione con vista sulla zona Champions. Nella seconda e nella terza si cercherà di puntare nuovamente al titolo. Con una squadra forte che sarà tutta dalla sua parte. Come la tifoseria. Che lo accoglierà a braccia aperte.