Patto Spalletti-squadra: due obiettivi per la fine del campionato

Durante la cena, c'è stato un patto tra Spalletti e la squadra in vista del finale di campionato. Come riporta il quotidiano Repubblica, doppio obiettivo da perseguire: intanto superare quota 91 punti, ovvero il record stabilito nel 2018 con Sarri, e poi aiutare Osimhen a vincere la classifica dei cannonieri. Quattro partite per riuscirci.