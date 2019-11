Per Allan multa del 50% sullo stipendio mensile, CorSera ricorda: "Arrivò quasi alle mani con Edo"

L'edizione odierna del Corriere della Sera aggiorna la situazione relativa alle sanzioni post ammutinamento dopo la sfida col Salisburgo: "Le raccomandate sono partite ieri: 24 i giocatori destinatari della maximulta. Sanzioni pari al 25% dello stipendio lordo per ventidue, la stangata del 50% toccherà a Insigne (foto) il capitano, e a Allan. Il brasiliano, in quella folle notte quasi arrivò alle mani con il vicepresidente Edo De Laurentiis. I calciatori aspettano di ricevere le contestazioni per poi approntare la strategia difensiva davanti al collegio arbitrale" si legge sul quotidiano.