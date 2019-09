Per Ancelotti pioggia di 8 sui quotidiani: "Non sbaglia nulla strategicamente"

Una partita giocata magistralmente sul campo dai giocatori, ma anche in panchina da Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro ha raccolto tanti consensi sui quotidiani odierni, di fatto meritando la sufficienze piena nelle valutazioni, come l'8 de La Gazzetta dello Sport: "Non sbaglia nulla strategicamente. Fa pure i cambi giusti quando la squadra cala, inserendo Llorente per far salire i suoi senza fiatone".



La Gazzetta dello Sport 8

Il Corriere dello Sport 8

Il Mattino 7,5

Tuttosport 7