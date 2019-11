Per fortuna c'è Lozano: sue le ultime due reti del Napoli, ora si prenota per Anfield

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno, potendo contare su Insigne, Mertens o Callejon, il Napoli si sarebbe aggrappato ad altri, ad esempio a Hirving Lozano, l'autore degli ultimi due gol in una stagione che ad un tratto - ma non casualmente - s'è compromessa. Le certezze di un tempo oggi stentano, sono poco lucide, vittime (o carnefici?) di problemi atavici, attori di un caos ancora distante da indizi di serenità. Così il Napoli, che non vince da un mese, che pareggia col Salisburgo, col Genoa (ma senza reti) e col Milan, lancia segnali di ripresa, sporadici, grazie all'istinto di El Chucky, decisivo nell'ultima di Champions così come a Milano, sabato scorso, con il gol illusorio di una vittoria mai realmente sfiorata.

CONFERMATO. Due reti bastano per meritarsi la conferma in vista della sfida di Anfield. Lozano si prenota per il Liverpool, crede di poterci essere, domani, in uno stadio storico, nel prestigio di una notte che vorrà vivere da protagonista. Come l'ultima, a San Siro, in un altro tempio del calcio dove un anno fa il messicano aveva ugualmente segnato, ma con la maglia del Psv e contro l'Inter. In Champions. Gol simili, entrambi di testa, da rapinatore d'area di rigore, lui che nasce esterno ma che Ancelotti sta plasmando in una punta moderna, affamata di profondità in attesa di tempi migliori, alla ricerca di un'intesa ancora distante coi compagni. Non solo per suoi demeriti.

EL CHUCKY. Col Salisburgo il gol è stato limpido, bello e pulito, col Milan lo ha quasi inventato, è nato dal nulla, è stato astuto e lucido, Lozano, approfittando di una traiettoria beffarda che la traversa di Insigne aveva reso invitante assist. Colpo di testa, gol. Uno a zero per il Napoli. Gioia tiepida, tutti a centrocampo, quattro minuti e pari di Bonaventura. Ma Lozano c'è e, tra mille difficoltà, anche proprie, resta questa, ad oggi, la notizia più bella. Forse l’unica.

DECISIVO. Ma Lozano s'era intravisto anche all'Olimpico, contro la Roma, il 2 novembre scorso. Entrò a metà ripresa, sul due a zero, e con uno sprint sulla destra propiziò la rete di Milik, la costruì con un assist al bacio che il polacco convertì in gol. Le ultime tre reti portano la sua firma, quella di Lozano, c'è il graffio del messicano che in patria - e non solo - chiamano El Chucky, l'acquisto più caro che sta giocando (anche) per scrollarsi di dosso un'etichetta anacronistica che andrebbe semplicemente dimenticata. In campo, tra mille difficoltà, Lozano sta provando ad imporsi, familiarizzando coi compagni e con un campionato totalmente diverso da quelli che aveva conosciuto. Anche per questo c’è voluto tempo per ammirarlo e ancora ce ne vorranno, di mesi, per essere certi (o meno) del suo reale valore.