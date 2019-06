Per Inglese servono 25 mln: il Napoli avvisa le pretendenti al bomber

Roberto Inglese vale almeno 25 milioni. Questa la valutazione che il Napoli fa dell’attaccante, nell’ultima stagione in prestito al Parma, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sono tante le richieste per la punta che in questa stagione ha realizzato 9 reti in 25 presenze, in primis da parte dell’Atalanta che però è avvisata: il Napoli non ha nessuna intenzione di svendere l’attaccante classe ’91.