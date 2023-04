Per lo Scudetto bisogna tornare a vincere al Maradona: ad aprile il Napoli non ci è mai riuscito

Per battere la Salernitana, e ottenere forse la matematica dello Scudetto, bisognerà sfatare questo piccolo tabù.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel mese di aprile il Napoli non ha mai vinto al Maradona e per battere la Salernitana, e ottenere forse la matematica dello Scudetto, bisognerà sfatare questo piccolo tabù. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La Salernitana non perde dal 19 febbraio, quando la Lazio espugnò l’Arechi, c’è bisogno di un’altra prestazione di spessore per superare la squadra di Paulo Sousa e ritrovare la vittoria al Maradona.

A Fuorigrotta nelle ultime tre gare è arrivato il poker incassato dal Milan in campionato, i pareggi contro il Verona e di nuovo i rossoneri di Pioli nella sera costata l’eliminazione dalla Champions League. L’ultimo trionfo al Maradona risale all’11 marzo quando il Napoli piegò l’Atalanta".