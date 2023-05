Per Luis Enrique conta il progetto: ha rifiutato una big di Premier proprio per questo

I soldi contano, sì, ma è importante soprattutto il progetto nella scelta di Luis Enrique, il pallino di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti.

I soldi contano, sì, ma è importante soprattutto il progetto nella scelta di Luis Enrique, il pallino di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, raccontando un precedente: "In aprile Luis Enrique è andato a Londra, convocato dal Chelsea che doveva affrontare il Real Madrid in Champions ed era senza allenatore. Tutto sembrava andare per il meglio, poi tutto si è sfasciato rapidamente. Le ragioni del mancato accordo non vengono rivelate, ma diciamo che Luis Enrique ha visto cose che non l’hanno convinto.

E il suo fiuto si è rivelato corretto: i Blues affidati a Lampard sono affondati su tutti i fronti. Però a Lucho è rimasto il pallino della Premier. Ha passato mesi a migliorare l’inglese studiando con passione simile a quella che impiega per pedalare".