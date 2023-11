Per Olivera lo stop sarà lungo: ora è davvero emergenza a sinistra

Nella serata di festa per la prima vittoria dell'era Mazzarri, contro l'Atalanta, il Napoli deve fare i conti con una brutta notizia

TuttoNapoli.net

Nella serata di festa per la prima vittoria dell'era Mazzarri, contro un avversario diretto come l'Atalanta, il Napoli deve fare i conti con una brutta notizia: l'infortunio di Matias Olivera, uscito in barella da Bergamo e per cui si prospetta un lungo stop. Lo scrive Il Mattino, che in attesa degli esami strumentali a cui sarà sottoposto l'uruguaiano ipotizza un infortunio di lunga durata per il difensore, che apre così ad un problema in più per gli azzurri.

Con già Mario Rui fuori e che rientrerà non prima di un mese, il tecnico del Napoli dovrà inventarsi una nuova soluzione per sostituire i due terzini sinistri: adattare Juan Jesus. Lo ha fatto ieri a Bergamo a gara in corso, lo dovrà fare da qui in gennaio, quando non è da escludere che il club azzurro possa attingere dal mercato.