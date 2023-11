Percentuali su Zielinski a Bergamo, CdS: "Ad oggi è un fifty-fifty"

"L’angina è semplicemente un fastidioso (grosso) che Piotr Zielinski ha dovuto affrontare in Nazionale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Condizioni Zielinski: a Bergamo solo se sarà al top. Queste le ultime del Corriere dello Sport sul centrocampista polacco in vista del match con l'Atalanta: "L’angina è semplicemente un fastidioso (grosso) che Piotr Zielinski ha dovuto affrontare in Nazionale: persa la prima sfida, con la rinuncia alle due partite, gliene ne restano altre, non meno rilevanti.

Giocherà solo se sta bene, nel pieno delle sue forze, e c’è una speranza neanche così irrilevante di poterlo vedere in campo a Bergamo, al fianco di Anguissa e Lobotka, inteprete di un ruolo nel quale è un riferimento. Però le perplessità restano, non si possono negare, e sono in conflitto con l’ottimismo: direbbero quelli cauti, fifty-fifty, che in questo caso sta per si può fare".