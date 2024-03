Perché ADL vuole Napoli-Atalanta a Pasquetta? Il reale motivo della rabbia del patron

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui motivi che hanno indotto il presidente Aurelio De Laurentiis a rompere con DAZN

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui motivi che hanno indotto il presidente Aurelio De Laurentiis a rompere con DAZN: "Dopo la partita, ha intimato a Calzona di non andare ai microfoni di Dazn e ha esplicitato la rottura. Che sarebbe stata generata da una trama precedente: De Laurentiis, dicono, si è convinto che sia stata Dazn a imporre di giocare la gara contro l’Atalanta alle 12.30 di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua mentre lui, Adl, quella partita avrebbe voluta spostarla a lunedì.

E, attenzione, non perché il calendario del Napoli sia densa, quanto per dar più tempo al suo allenatore per lavorare con la squadra. Calzona, infatti, divide la panchina del Napoli “ad interim” con quella di ct della Slovacchia e dopo la partita contro l’Inter del 17 marzo dovrà salutare la compagnia per tornare alla sua Nazionale impegnata il 23 con l’Austria e il 26 con la Norvegia. Quindi, considerando che a Oslo si giocherà alle 19, Calzona avrà solo due giorni per preparare la gara con l’Atalanta".