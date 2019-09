"Perché ci siamo fatti scippare un simile talento?", retroscena sui club spagnoli dopo l'Europeo di Fabian

Fabian Ruiz è tornato a Napoli dopo aver vinto l'Europeo Under 21 con la Spagna. L'edizione odierna de Il Mattino scrive: "Il premio come miglior giocatore della kermesse hanno spinto le big iberiche ad interrogarsi, come è possibile che ci siamo fatti scippare un simile talento?". Il Napoli se lo gode anche se in questa prima parte di stagione lo spagnolo non è apparso al top della forma e dovrà lavorare ancora tanto per ritrovare la miglior condizione fisica.