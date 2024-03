Perché il Napoli ha annullato le conferenze pre-gara? Il motivo l'ha già spiegato ADL

Perché non ci sarano più le conferenze stampa di Francesco Calzona? Il Napoli le ha annullate e sul tema si sofferma La Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perché non ci sarano più le conferenze stampa di Francesco Calzona? Il Napoli le ha annullate e sul tema si sofferma La Repubblica: "Poi è arrivato dall’alto anche lo stop fino al termine della stagione alle conferenze nel pre- partita di Francesco Calzona, nonostante la grande lucidità dimostrata dal nuovo tecnico pure con il microfono in mano, nella presentazione e nella analisi delle prime tre gare della sua gestione. La voce del padrone non deve essere in alcun modo offuscata.

[...] Oltre che molto in contraddizione con il silenzio imposto dal presidente a Calzona con una motivazione antitetica. « Alla vigilia l’allenatore e la squadra devono essere concentrati solo sulla gara da giocare", sarebbe quest'ultima, quindi, la motivazione per cui sono state sospese le conferenze stampa.