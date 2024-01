Perché il Napoli ha capito che non può permettersi di snobbare la Supercoppa

L'edizione odierna di Repubblica parla del match di questa sera e in generale parla di Supercoppa Italia, che diventa obiettivo primario per il Napoli

"Altro che obiettivo di secondo piano. Il Napoli non è riuscito a difendere con onore il suo scudetto e adesso non può permettersi quindi di snobbare la Supercoppa Italiana, anche se la lunga e faticosa trasferta invernale a Riyadh era stata osteggiata in tutti i modi da Aurelio De Laurentiis, all’inizio della stagione. Ma le prospettive strada facendo sono cambiate e il trofeo in palio in Arabia Saudita si può trasformare di conseguenza per gli azzurri in traguardo ambito".