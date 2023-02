Perché Osimhen ha ancora la maschera? Il professore che lo operò: "Non gli dà fastidio"

Nella sua intervista a Il Mattino, il professore Gianpaolo Tartaro, che ha operato in passato Victor Osimhen al volto, parla così.

Nella sua intervista a Il Mattino, il professore Gianpaolo Tartaro, che ha operato in passato Victor Osimhen al volto, ha parlato anche del perché l'attaccante stia ancora indossando la mascherina: "Scaramanzia? Non so. È stata modellata e rimodellata con l'assistenza del giocatore affinché non gli creasse il minimo fastidio. Continuo ad essere in contatto con il medico sociale del Napoli, Canonico, per aggiornamenti. Prima o poi si dovrà pensare di togliere placche e viti che furono applicate dopo il grave incidente. Ci ritenemmo soddisfatti anche per un altro aspetto: non aver lasciato alcuna cicatrice esterna.