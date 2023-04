Perché stata bocciata la proposta di giocare sabato e trasmettere Inter-Lazio al Maradona

C'era un'altra idea, prima che si arrivasse allo spostamento di Napoli-Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

C'era un'altra idea, prima che si arrivasse allo spostamento di Napoli-Salernitana: scendere in campo di sabato e trasmettere poi in un Maradona aperto, sui maxischermi, Inter-Lazio che potrebbe consegnare lo Scudetto agli azzurri. Ma è stata bocciata dalle pay tv, come specifica Il Giornale:

"La proposta iniziale di giocare sabato e trasmettere domenica dal Maradona sui maxischermi Inter-Lazio è stata bocciata dalle pay-tv. In via Rosellini si sono adeguati alle disposizioni arrivate da Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stato un summit con i due broadcaster, Dazn (sette gare in esclusiva più tre in co-esclusiva) e Sky (le tre partite in co-esclusiva) per cercare di trovare uno slot".