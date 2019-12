Pericolo Sassuolo, Gattuso lavora sui difensori: spunta una novità nella costruzione

Tanto, tanto lavoro in quel di Castel Volturno per il Napoli. E' giusto che sia così, visto il periodo di crisi e la necessità dei risultati. Sabato ci sarà il match col Sassuolo, un avversario temibile e in forma. Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul work in progress di Gattuso in vista della sfida: "Il Sassuolo sa rubar palla nella trequarti avversaria e ha velocità, qualità tecniche e imprevedibilità per far male a tutti, ne sa qualcosa la Juventus fermata nel proprio stadio dalla squadra di De Zerbi. Il Napoli, che nel mercato invernale dovrà colmare la carenza di un play, si sta concentrando su quest’aspetto allenando i difensori alla ricerca «ossessiva» del palleggio, abbandonando l’idea della palla lunga, e coinvolgendo di più anche gli esterni bassi e gli interni di centrocampo nell’uscita dalla propria trequarti",