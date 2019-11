Pienone ad Anfield: tantissimi napoletani seguiranno il Napoli, la previsione

Napoli non abbandona il Napoli: ci sarà il pienone questa sera ad Anfield, il settore ospiti è off-limits come un anno fa. Saranno circa 2mila i tifosi azzurri presenti a Liverpool per la partita di questa sera. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che molti sono già arrivati in aereo, altri oggi. Il punto di raccolta è "Da Maria London" dove c'è un Napoli Fans Club e oggi in treno si raggiungerà lo stadio. Sperando in una grande notte.