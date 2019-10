Pioggia di 3 in pagella per Giacomelli: "Sul rigore non può non andare al Var, decisione clamorosa!"

Voto 3 all'arbitro Giacomelli per il Corriere dello Sport, valutazione inevitabile dopo il clamoroso rigore negato al Napoli. Il commento del quotidiano è il seguente: "Però diteci quando è rigore e quando deve intervenire il Var... Macchia ulteriormente una partita già sporcata per assenza di personalità ed eccesso di protagonismo. Tra una serie di errori, la clamorosa decisione sua e di chi sta dinnanzi al monitor di non intervenire". Per questo voto 3 anche a Banti.

Lo stesso voto arriva dal quotidiano Il Mattino: "Perché non va al Var a rivedere la sua svista? Ecco, perché Giacomelli si fida di Banti (al Var) e non fa quello che ogni arbitro farebbe, visto le proteste decise: è una morsa letale quella con cui Kjaer abbraccia Llorente, va solo sullo spagnolo, non pensa ad altro e lo affossa. Può anche essergli sfuggito ma Giacomelli non può non andare a vedere in prima persona. Errore pesantissimo e gestione senza personalità".