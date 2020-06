Pioggia di 5 e critiche su Sarri: "Due finali e due ko, la sua Juve è irriconoscibile!"

MULTIMEDIA AUDIO - MARTINO E DEL GENIO ESPLODONO IN RADIOCRONACA: "MILIK PORTA LA COPPA AL NAPOLI, GATTUSO NE È L'ARTEFICE!" L'ultimo rigore porta la firma di Arkadiusz Milik. Ma l'artefice del trionfo del Napoli in Coppa Italia ha un nome e un cognome: Gennaro Gattuso. L'ultimo rigore porta la firma di Arkadiusz Milik. Ma l'artefice del trionfo del Napoli in Coppa Italia ha un nome e un cognome: Gennaro Gattuso.