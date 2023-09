Pioggia di 5 per Garcia: "Gioco caotico, lanci alla disperata e il VAR gli evita figuraccia"

TuttoNapoli.net

Primo ko e primi segnali d'allarme per il Napoli e per Rudi Garcia, ieri sconfitto dalla Lazio e completamente annientato da Maurizio Sarri. Il tecnico francese si lecca le ferite dopo una brutta prestazione e la prima sconfitta stagionale, contenuta nel risultato ma più ampia in quello che è stato il gioco espresso in campo. "Il VAR gli evita la figuraccia", scrive il Corriere dello Sport bocciando il tecnico con un 4,5, mentre la Gazzetta dello Sport critica il caotico stile di gioco degli azzurri, con "Lanci alla disperata che arrivano nel caotico finale". Serataccia.

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5