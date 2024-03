Pioggia di 7,5 ed un 8 per Kvaratskhelia: "Uno dei migliori al mondo appena finalizzerà di più"

Decisivo nell'economia della partita, segna il gol del vantaggio e poi continua a essere pericoloso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se non è il migliore in campo, poco ci manca. Khvicha Kvaratskhelia gioca con Djidji attaccato ma riesce ad incidere comunque. Decisivo nell'economia della partita, segna il gol del vantaggio e poi continua a essere pericoloso.

Questo il commento di Tuttomercatoweb. "Il giorno in cui riuscirà a finalizzare con cinismo dall'interno dell’area piccola parleremo di lui come uno dei migliori calciatori al mondo. Gli manca solo quest'ultimo step e lo dimostra il gol mangiato in apertura. Non che poi non segni, perché poi nel tabellino ci entra eccome con una rete neanche banale, al volo, su suggerimento di Mario Rui. E nel finale è lui a caricarsi la squadra sulle spalle, diventando praticamente uomo-ovunque. Ancora il migliore.

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Il Corriere dello Sport: 7

TMW: 7,5

Tuttonapoli: 7