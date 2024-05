Pioli ora è il piano B: per Il Mattino ADL vuole chiudere con Conte

Il club azzurro, come scrive il quotidiano Il Mattino, avrebbe effettuato un sondaggio con il tecnico a Torino

Napoli, cresce l'interesse per Conte: De Laurentiis prova a convincerlo ed ora Pioli è solo il piano B. Il club azzurro, come scrive il quotidiano Il Mattino, avrebbe effettuato un sondaggio con il tecnico a Torino, dove attualmente Conte vive insieme alla sua famiglia. De Laurentiis è consapevole che la strada per l'ex CT dell'Italia è la più onerosa da percorrere.

Conte infatti andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione più bonus per almeno due anni, con opzione per il terzo. Il Napoli però deve risolvere anche la questione relativa alla buonuscita in caso di separazione prima della scadenza del contratto. De Laurentiis però ha intenzione di convincere Conte, facendo anche uno sforzo in più.